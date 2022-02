Covid 19 in Campania | bollettino del 6 febbraio | 4 041 positivi

Advertising

lifestyleblogit : Covid oggi Campania, 4.041 contagi e 47 morti: bollettino 7 febbraio - - News24_it : Covid oggi Campania, 4.041 contagi e 47 morti: bollettino 7 febbraio - Adnkronos - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: quasi 8mila positivi su 67mila tamponi circa - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA L’INDICE DI CONTAGIO SI ATTESTA AL 10,9% Continua a calare in Campania l’indice di contagi… - telodogratis : Covid oggi Campania, 4.041 contagi e 47 morti: bollettino 7 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Sono 4.041 i nuovi casi di- 19 emersi ieri insu 36.763 test. Ieri il tasso di contagio era pari all'11,88%, oggi si attesta al 10,99%. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione...Sono 4.041 i nuovi casi di- 19 emersi ieri insu 36.763 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regionesono inseriti 47 nuovi decessi, 26 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e ...Chiede di sapere quanti verbali gli uomini del Commissariato di Polizia di Ischia hanno comminato per il mancato rispetto delle normative anti-Covid in seguito ad una ... delle infrazioni (cioè la ...Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.884 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 431 sono risultati ... avevano visto un trend in calo): ...