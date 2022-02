Ceferin: "Nessuna Superlega nei prossimi dieci anni. La vuole solo chi pensa che il calcio sia unicamente una questione di soldi" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alexander Ceferin torna sul tema della Superlega. Il numero uno della UEFA è intervenuto in un'intervista al Journal du Dimanche tornando a parlare anche del fallimentare progetto voluto in primis... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alexandertorna sul tema della. Il numero uno della UEFA è intervenuto in un'intervista al Journal du Dimanche tornando a parlare anche del fallimentare progetto voluto in primis...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: UEFA - Il presidente Ceferin: 'Nei prossimi dieci anni non ci sarà nessuna Superlega' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Il presidente Ceferin: 'Nei prossimi dieci anni non ci sarà nessuna Superlega' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UEFA - Il presidente Ceferin: 'Nei prossimi dieci anni non ci sarà nessuna Superlega' - Pall_Gonfiato : #Ceferin torna sul tema della #Superlega - apetrazzuolo : UEFA - Il presidente Ceferin: 'Nei prossimi dieci anni non ci sarà nessuna Superlega' -