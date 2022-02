Balotelli | altri due gol decisivi con l'Adana per convincere Mancini

Advertising

CostantinoDeLu1 : @laura_ceruti @matteorenzi “Presunti ma veri illeciti” sulla base di cosa? Solo perché di altri? È grillismo al con… - MRC_typing : Mi fa ridere questa narrativa con cui si vuole mettere #Zaniolo come un nuovo Balotelli/Cassano, questa cosa l’hann… - m00nlightdreams : @Mazinga68355353 @pisto_gol Ma campione perche? Ha 3 gol in serie A e spesso e volentieri non è decisivo ma dannegg… - ilanna63 : Morgan Grignani Balotelli e tanti altri, sono nati con il talento al posto del cervello . - PusJordan : @LuigiaACanessa @karimamoual Sì, però diciamo anche che i casi umani che si trovano sotto l'hashtag… -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli altri

Virgilio Sport

Ancora una volta il grande protagonista è Mario: l'attaccante bresciano, tornato recentemente in Nazionale, è andato a segno con una doppietta al 33 e al 72 , arrotondando la rete iniziale ......nel giro della Nazionale Marioancora in gol: contro il Rizespor ne ha fatti due nel 3 - 1 del suo Adana Demirspor in Super Lig. Sono 10 reti stagionali per l'attaccante ex Milan....Altri due gol e tre punti per l'Adana Demirspor. Continua il momento positivo di Mario Balotelli, che nella 24^ giornata di Super Lig ha realizzato una doppietta che ha consentito alla sua squadra ...Ancora una volta il grande protagonista è Mario Balotelli: l’attaccante bresciano, tornato recentemente in Nazionale, è andato a segno con una doppietta al 33' e al 72', arrotondando la rete iniziale ...