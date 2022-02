ASI MotoShow torna in pista con la Yamaha YZR M1 di Valentino Rossi (Di lunedì 7 febbraio 2022) ASI MotoShow è pronto a ripartire per la speciale edizione del ventennale, in programma dal 6 all'8 maggio 2022 a ll'Autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari. Dopo due anni di motori spenti ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) ASIè pronto a ripartire per la speciale edizione del ventennale, in programma dal 6 all'8 maggio 2022 a ll'Autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de' Melegari. Dopo due anni di motori spenti ...

A maggio l'Asi Motoshow torna all'autodromo di Varano L'Autodromo di Varano de' Melegari ha un altro appuntamento importante fissato nel calendario 2022: quello del 6, 7 e 8 maggio per celebrare il ventennale dell'ASI Motoshow, che trasformerà ancora una volta il circuito "Riccardo Paletti" nella capitale mondiale del motociclismo storico. L'ASI Motoshow, evento di rilevanza internazionale, nel 2020 e nel 2021 ...

