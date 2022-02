Air sbarca sui social, attivi i profili ufficiali su Facebook e Instagram (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Air Campania sbarca sui social. L’azienda regionale di trasporto su gomma ha attivato i profili ufficiali Facebook e Instagram. Un nuovo strumento di comunicazione con l’esterno, diverso dai consueti canali informativi, con l’obiettivo di connettere l’azienda con gli utenti, riducendo le distanze con questi ultimi. La società è dotata di una flotta di 510 bus che percorrono circa 23.216.780 chilometri annui, di cui 1.700.000 su rete urbana, con un movimento annuo di circa 8.300.000 di persone. Dalle pagine social Air Campania fornirà aggiornamenti sui servizi, news sullo stato delle linee dei bus, attivazione di nuove corse, cambi percorso. Un modo per fornire agli utenti del trasporto pubblico locale informazioni accurate per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Air Campaniasui. L’azienda regionale di trasporto su gomma ha attivato i. Un nuovo strumento di comunicazione con l’esterno, diverso dai consueti canali informativi, con l’obiettivo di connettere l’azienda con gli utenti, riducendo le distanze con questi ultimi. La società è dotata di una flotta di 510 bus che percorrono circa 23.216.780 chilometri annui, di cui 1.700.000 su rete urbana, con un movimento annuo di circa 8.300.000 di persone. Dalle pagineAir Campania fornirà aggiornamenti sui servizi, news sullo stato delle linee dei bus, attivazione di nuove corse, cambi percorso. Un modo per fornire agli utenti del trasporto pubblico locale informazioni accurate per ...

