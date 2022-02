Zanetti: “Napoli forte, ma non vogliamo solo difenderci. Ho detto una cosa alla squadra” (Di domenica 6 febbraio 2022) A pochi minuti dall’inizio del match Venezia-Napoli, Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “L’obiettivo sarà chiudere gli spazi al Napoli, che a sua volta spingerà a metà campo?È normale che il Napoli attacca con i terzini alti, però noi non vogliamo fare una partita difensiva. Andiamo in campo con tre punte pure, con caratteristiche particolari. Abbiamo le carte da giocarci. Zanetti Venezia Per noi è un campionato difficile, lo sapevamo anche prima. È normale che si rischia di andare a perdere l’autostima, ma noi dobbiamo cercare sempre la prestazione per guardare al futuro con serenità. Oggi dobbiamo fare un’altra grande partita, dopo quella precedente con l’Inter”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) A pochi minuti dall’inizio del match Venezia-, Paoloè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “L’obiettivo sarà chiudere gli spazi al, che a sua volta spingerà a metà campo?È normale che ilattacca con i terzini alti, però noi nonfare una partita difensiva. Andiamo in campo con tre punte pure, con caratteristiche particolari. Abbiamo le carte da giocarci.Venezia Per noi è un campionato difficile, lo sapevamo anche prima. È normale che si rischia di andare a perdere l’autostima, ma noi dobbiamo cercare sempre la prestazione per guardare al futuro con serenità. Oggi dobbiamo fare un’altra grande partita, dopo quella precedente con l’Inter”.

