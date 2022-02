Turris, ancora uno scivolone: corallini battuti in casa dal Catania (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Dopo il passo falso di Monopoli, la Turris non riesce a ripartire. I corallini di Caneo sbagliano partita e contro il Catania arriva il nono ko stagionale. Al “Liguori” finisce tre a uno in favore degli etnei, al termine di novanta minuti accesi, come evidenziato dai cartellini gialli e rossi sventolati dall’arbitro Bitonti di Bologna. Accede tutto nel secondo tempo, quando l’undici di Baldini sblocca la gara con Albertini. La Turris accusa il colpo, resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Tascone e dieci minuti dopo incassa anche il raddoppio di Moro, il giocatore che il prossimo anno si trasferirà in serie A al Sassuolo. Solo nel recupero i padroni di casa riescono a tornare in partita con Ghislandi, una rete che regala una breve speranza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Dopo il passo falso di Monopoli, lanon riesce a ripartire. Idi Caneo sbagliano partita e contro ilarriva il nono ko stagionale. Al “Liguori” finisce tre a uno in favore degli etnei, al termine di novanta minuti accesi, come evidenziato dai cartellini gialli e rossi sventolati dall’arbitro Bitonti di Bologna. Accede tutto nel secondo tempo, quando l’undici di Baldini sblocca la gara con Albertini. Laaccusa il colpo, resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Tascone e dieci minuti dopo incassa anche il raddoppio di Moro, il giocatore che il prossimo anno si trasferirà in serie A al Sassuolo. Solo nel recupero i padroni diriescono a tornare in partita con Ghislandi, una rete che regala una breve speranza ...

