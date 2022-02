Traffico Roma del 06-02-2022 ore 14:30 (Di domenica 6 febbraio 2022) Luceverde Roma Buona domenica pomeriggio da Simona Cerchiara Bentrovati a nuovo aggiornamento movimentato il Traffico nella zona del Circo Massimo dell’isola Tiberina e i di Porta Portese rallentamenti entrati del Lungotevere in particolare sulla carreggiata verso il centro è il Traffico è rallentato in tutta l’area attorno a Piazza Bocca della Verità a San Giovanni in via Magna Grecia un incidente verso piramide è in via di risoluzione ma a prestare attenzione vicino al tufello chiusa via Monte Soprano a causa dell’ asfalto dissestato ma riapertura della strada Comunque prevista nei prossimi giorni vicino a Ostia proseguo in chiusura al Traffico di via dei Pescatori e di via Canale dello stagno intanto nella zona di Ostia Antica disagi lungo la via del mare è intenso il Traffico verso il litorale ... Leggi su romadailynews (Di domenica 6 febbraio 2022) LuceverdeBuona domenica pomeriggio da Simona Cerchiara Bentrovati a nuovo aggiornamento movimentato ilnella zona del Circo Massimo dell’isola Tiberina e i di Porta Portese rallentamenti entrati del Lungotevere in particolare sulla carreggiata verso il centro è ilè rallentato in tutta l’area attorno a Piazza Bocca della Verità a San Giovanni in via Magna Grecia un incidente verso piramide è in via di risoluzione ma a prestare attenzione vicino al tufello chiusa via Monte Soprano a causa dell’ asfalto dissestato ma riapertura della strada Comunque prevista nei prossimi giorni vicino a Ostia proseguo in chiusura aldi via dei Pescatori e di via Canale dello stagno intanto nella zona di Ostia Antica disagi lungo la via del mare è intenso ilverso il litorale ...

Advertising

LuceverdeRoma : ?? #Treni - Nodo di Roma ? Traffico rallentato per un guasto alla linea a Roma Termini ? Ritardi fino a 30 minuti… - LuceverdeRadio : ?? #Treni Nodo di Roma ?? Traffico rallentato per un guasto alla linea a Roma Termini ????? Richiesto l'intervento de… - romaatac1 : #Roma #RomaSud #Ostia #Fiumicino #atac #RomaTPL #Cotral ??Traffico rallentato per incidente in viale Cardinal Ginnas… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Viale Cardinal Ginnasi ?????? traffico rallentato altezza Via del Mare in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : Roma Lungotevere De' Cenci traffico rallentato causa traffico intenso a Roma Lungotevere De' Cenci dalle 12:54 del… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 02 - 2022 ore 13:30 ...INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L'APPIA RIMOSSO INVECE IL VEICOLO IN PANNE, SEMPRE IN INTERNA, ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TIBURTINA, IL TRAFFICO E'...

Traffico Roma del 06 - 02 - 2022 ore 13:30 ...Aurelia in carreggiata esterna rallentamenti tra il bivio per la Roma Fiumicino e l'uscita Ostia Acilia ci sono cose sulla Cassia tra la Giustiniana La Storta in uscita dal centro poi per traffico ...

Traffico Roma del 06-02-2022 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews La raccolta differenziata arriva a Torvaianica ARRESTATO DAI CARABINIERI ELEMENTO DI SPICCO DEL CLAN CAMORRISTICO BELFORTE



I Carabinieri della Stazione di Roma Tor De’ Cenci, giudati dal Comandante della Compagnia di Pomezia, il... Cronaca12 ...

Mafia: traffico di droga ed estorsione, 36 arresti in Puglia Roma, 2 feb. Altre 20 persone risultano indagate (LaPresse) – La polizia di Taranto, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, ha… Leggi ...

...INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LA DIRAMAZIONESUD E L'APPIA RIMOSSO INVECE IL VEICOLO IN PANNE, SEMPRE IN INTERNA, ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TIBURTINA, ILE'......Aurelia in carreggiata esterna rallentamenti tra il bivio per laFiumicino e l'uscita Ostia Acilia ci sono cose sulla Cassia tra la Giustiniana La Storta in uscita dal centro poi per...ARRESTATO DAI CARABINIERI ELEMENTO DI SPICCO DEL CLAN CAMORRISTICO BELFORTE



I Carabinieri della Stazione di Roma Tor De’ Cenci, giudati dal Comandante della Compagnia di Pomezia, il... Cronaca12 ...Roma, 2 feb. Altre 20 persone risultano indagate (LaPresse) – La polizia di Taranto, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, ha… Leggi ...