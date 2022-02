Sampdoria-Sassuolo | Scamacca ammonito da diffidato | salterà la Roma

(Di domenica 6 febbraio 2022) Non solo Giacomo Raspadori. Ilnel match contro laal Mapei Stadium dovrà rinunciare anche a Gianlucache nel secondo tempo del match con la, dopo aver rifilato una gomitata involontaria ad Alex Ferrari, ha ricevuto un cartellino giallo dall’arbitro Maresca. Un’ammonizione pesante per via della diffida: l’ex di turno dovrà saltare la sfida al suo passato. Per Dionisi, contro i giallorossi, l’esigenza di reinventare l’attacco col solo Berardi disponibile. Chiriches, Ferrari e Frattesi gli altri diffidati del. SportFace.

Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Sassuolo 2-0, rete di Sensi S. (SAM) - Camisa10eF4ixa : Gol da @sampdoria ! ?? Conti. Sampdoria 3 x 0 Sassuolo #SerieA #ESPNnoStarPlus #ItalianoNaESPN #FutebolNaESPN #Sampdoria #Sassuolo - DrZags_ : Gool do Sampdoria!! #Sampdoria 3x0 #Sassuolo • 2º Tempo #BorussiaDortmund 1x3 #BayerLeverkusen • Intervalo… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Sampdoria - Sassuolo 3-0, rete di Conti A. (SAM) - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Sampdoria - Sassuolo 2-0, rete di Sensi S. (SAM)

Grosso spavento per Manolo Gabbiadini al 33 di Sampdoria-Sassuolo, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. L'attaccante blucerchiato si è accasciato dolorante a terra dopo una giocata e si è subito toccato il ginocchio. La Sampdoria perde Manolo Gabbiadini. L'attaccante doriano si è infortunato nel corso del primo tempo del match disputato a Marassi contro il Sassuolo. Sul risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa.