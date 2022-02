Sampdoria-Cagliari | infortunio Gabbiadini | debutto per Supriaha

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Grosso spavento per Manoloal 33? di, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. L’attaccante blucerchiato si è accasciato dolorante a terra dopo una giocata e si è subito toccato il ginocchio, richiedendo l’intervento dei medici. L’attaccante non è riuscito ad abbandonare il campo da solo, ma ha zoppicato vistosamente con l’aiuto dello staff medico. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali di rito per valutare l’entità del problema fisico. Al suo posto, ha fatto il suoil giovane, approdato a Bogliasco nel mercato invernale. SportFace.