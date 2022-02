Pechino | Lollobrigida argento nei 3000 metri

(Di domenica 6 febbraio 2022) La fatica e la sofferenza degli ultimisi sono aperte in un sorriso raggiante: Francescace l`ha fatta e ha realizzato il suo sogno. La campionessa azzurra ha conquistato l`olimpico suidei Giochi Olimpici Invernali di2022 al termine di una gara intensa, combattuta ed emozionante. La classe `91 dell`Aeronautica Militare, alla sua terza Olimpiade, si toglie la più grande soddisfazione della carriera, seconda sul traguardo soltanto all`olandese Irene Shouten, grande favorita della vigilia e oro olimpico.Un risultato storico anche per l`Italia perché mai una azzurra della pista lunga era salita su un podio olimpico. Francesca ci è riuscita ed ha subuto regalato emozioni immense nella primissima gara del programma olimpico della pista lunga. I ...

Advertising

Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - matteosalvinimi : La prima medaglia italiana a #Pechino2022 arriva dal pattinaggio di velocità con l'argento di Francesca… - repubblica : Olimpiadi invernali, prima medaglia per l'Italia: Francesca Lollobrigida argento nel pattinaggio di velocita' (3000… - Tullia01 : RT @msn_italia: Prima medaglia per l'Italia a Pechino 2022: Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità - OrticaWeb : Francesca Lollobrigida conquista l’argento i giochi olimpici di Pechino -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino Lollobrigida

Dall'argento dinella pista lunga a quello di Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e ... Guarda la prima puntata della rubrica "Oggi" con Andrea BuongiovanniIL MEDAGLIERE AGGIORNATO2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO2022: LE ...Davide Ghiotto dovrà inventarsi un numero per poter cercare di eguagliare Francesca. ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...La prima gioia olimpica per l'Italia è arrivata (diretta su Discovery+ e Rai2), grazie al fantastico argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri ... seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di ...