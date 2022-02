Oroscopo domenica 6 febbraio

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 6 febbraio 2022) La luna in Ariete si quadra con Mercurio in Capricorno alle 7:42 e Plutone in Capricorno alle 12:21, incoraggiandoci a fare più ricerche. Tieni sotto controllo l’impazienza. La luna entra in Toro alle 17:52, creando un’atmosfera radicata e sensuale. Ariete La luna nel tuo segno, Ariete, fa quadratura con Mercurio in Capricorno e con Plutone