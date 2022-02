Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 6 febbraio 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 6 febbraio 2022 Questa sera, domenica 6 febbraio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originaria della domenica. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni Per una riflessione sull’attualità politica e sul dibattito interno al centrodestra, protagonista del faccia a faccia con Giletti sarà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. In primo piano ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 6 febbraio 2022) Non èdel 6Questa sera, domenica 6, su La7 va in onda una nuovadi Non è, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che torna nella sua collocazione originariadomenica. Quali sono lee glidi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Per una riflessione sull’attualità politica e sul dibattito interno al centrodestra, protagonista del faccia a faccia con Giletti sarà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. In primo piano ...

