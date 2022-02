Mahmood, chi è l’ex fidanzato Lorenzo Tobia: “Non mi innamoro da un sacco di tempo” (Di domenica 6 febbraio 2022) secondo il gossip il cuore di Mahmood è tornato a battere: starebbe infatti vivendo un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Lorenzo Tobia Marcucci. Sul palco di Sanremo 2022 Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, 18 anni, e (Alessandro) Mahmood, 29, hanno distrutto anni di pregiudizi mostrandoci la bellezza di due uomini che cantano una canzone d’amore – Brividi – mentre si guardano negli occhi. Poco importa che, come qualcuno ha scritto sui social, si sia sentito esplodere il fegato di parecchi bigotti. All’Ariston, in diretta su Rai 1, nel posto più nazional-popolare che esista, è arrivato quello che nella società contemporanea è ormai largamente dato per scontato. Qualcuno non senza un pizzico di malignità ha definito Blanco e Mahmood gli «Al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) secondo il gossip il cuore diè tornato a battere: starebbe infatti vivendo un ritorno di fiamma conMarcucci. Sul palco di Sanremo 2022 Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, 18 anni, e (Alessandro), 29, hanno distrutto anni di pregiudizi mostrandoci la bellezza di due uomini che cantano una canzone d’amore – Brividi – mentre si guardano negli occhi. Poco importa che, come qualcuno ha scritto sui social, si sia sentito esplodere il fegato di parecchi bigotti. All’Ariston, in diretta su Rai 1, nel posto più nazional-popolare che esista, è arrivato quello che nella società conranea è ormai largamente dato per scontato. Qualcuno non senza un pizzico di malignità ha definito Blanco egli «Al ...

