Loredana Bertè sui social scrive un post per Achille Lauro | “Questo trasgressivo …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nel corso della quarta puntata del Festival di Sanremo 2022, quella dedicata alle cover gli artisti in gara si sono presentati sul palco dell’Ariston alcuni da soli, altri insieme ad altri artisti. E’ stata una serata speciale per tutti i concorrenti in gara, che hanno avuto modo di esibirsi con canzoni che hanno sicuramente scritto la storia della musica nazionale ed internazionale. A catturare l’attenzione del pubblico è stata sicuramente l’esibizione di Gianni Morandi che si è presentato sul palco insieme a Jovanotti ed insieme hanno trascinato e divertito il pubblico presente in teatro ed a casa. Sanremo 2022,emozionano il pubblico Ad ogni modo, non è di certo passata inosservata l’esibizione di...