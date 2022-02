LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Enea Bastianini controlla la classifica! Aleix Espargarò insegue l’italiano (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.00 Torna in pista anche Remy Gardner. Il campione del mondo della Moto2 di KTM cerca di prendere confidenza con la nuova moto insieme al teammate Raul Fernandez. 03.57 Caduta per Alex Marquez (Honda), non ci sono conseguenze per l’iberico che ha perso il controllo della moto in curva 2. 03.53 Enea Bastianini! Giro veloce per il portacolori di Gresini che abbatte di 26 millesimi il tempo di A. Espargarò! 03.49 Quarto crono per ‘Pecco’. Il portacolori della Ducati si piazza alle spalle di Vinales e Martin primeggiando su Quartararo. Sessione oltremodo interessante quest’oggi in quel di Sepang. 03.46 Torna in pista Francesco Bagnaia. Il piemontese cerca di migliorarsi e risalire dall’undicesima piazza. 03.43 Vinales! Terzo crono per l’iberico ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.00 Torna in pista anche Remy Gardner. Il campione del mondo della Moto2 di KTM cerca di prendere confidenza con la nuova moto insieme al teammate Raul Fernandez. 03.57 Caduta per Alex Marquez (Honda), non ci sono conseguenze per l’iberico che ha perso il controllo della moto in curva 2. 03.53! Giro veloce per il portacolori di Gresini che abbatte di 26 millesimi il tempo di A.! 03.49 Quarto crono per ‘Pecco’. Il portacolori della Ducati si piazza alle spalle di Vinales e Martin primeggiando su Quartararo. Sessione oltremodo interessante quest’oggi in quel di. 03.46 Torna in pista Francesco Bagnaia. Il piemontese cerca di migliorarsi e risalire dall’undicesima piazza. 03.43 Vinales! Terzo crono per l’iberico ...

