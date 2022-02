Lazio | Immobile da record | nessuno partecipa ai gol come lui

(Di domenica 6 febbraio 2022)ha segnato e ha provocato l’autogol di Biraghi in Fiorentina-lui negli ultimi sei anni Grande prestazione di Ciroallo stadio Franchi contro la Fiorentina. Lavince 3-0 e il bomber biancoceleste è andato a segno siglando il raddoppiando e poi provocando l’autogol di Biraghi che è valso il tris.riportato da Opta,hato ad almeno venti gol nelle ultime sei stagioni in Serie A.ci è riuscito in questo lasso di tempo, arrivando al massimo a tre volte.per il bomber della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nessuno come lui negli ultimi sei anni Grande prestazione di Ciroallo stadio Franchi contro la Fiorentina. Lavince 3 - 0 e il bomber biancoceleste è andato a segno siglando il ......2 - 1 con doppietta di giro e riaprendo la corsa scudetto polemiche Roma per un gol annullato zaniolo al novantesimo Fiorentina Travolta per 30 in casa dellain rete mi ninkovic...Immobile ha segnato e ha provocato l’autogol di Biraghi in Fiorentina-Lazio. Nessuno come lui negli ultimi sei anni Grande prestazione di Ciro Immobile allo stadio Franchi contro la Fiorentina. La ...La Lazio passa a Firenze, cala un tris pesante in uno scontro diretto, aggancia la Roma al sesto posto e allontana le ombre della contestazione post chiusura del mercato. Milinkovic, Immobile e ...