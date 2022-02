La principessa Delphine ricorda il primo incontro col fratellastro | re Filippo del Belgio

(Di domenica 6 febbraio 2022) La figlia illegittima di Alberto II ha rivelato che quel giorno del 2020 era agitatissima. Invece il faccia a faccia col sovrano si rivelò «fantastico, molto divertente». Tutto il contrario delcol padre biologico, che la derise facendola scoppiare in lacrime…

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : principessa Delphine

Vanity Fair Italia

del Belgio, oggi, fotografata durante l'incontro con il padre, l'ex sovrano Alberto II, insieme alla moglie PaolaChissà cosa avranno pensato i dignitari della corte belga quando James O'Hare ha annunciato la partecipazione di sua moglie, la, alla versione fiamminga di Ballando con le stelle . Ha l'arte nelle vene,di Sassonia - Coburgo - Gotha, e chi apprezza il suo lavoro di pittrice e scultrice lo sa. Ma ...La principessa ha anche svelato di essere stata poi invitata dal padre Alberto II e dalla moglie, la regina Paola, a un incontro in cui «l’energia era davvero buona». Delphine ha ammesso che, dopo una ...La figlia illegittima di Alberto II (riconosciuta dopo sette anni di battaglie legali) in un nuovo documentario racconta tutta la sua vita, senza segreti. Dai problemi alimentari che stavano per uccid ...