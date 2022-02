Il movimento antifemminista nella Corea del Sud

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 6 febbraio 2022) Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di uomini si è schierato a favore deldel Sud. Si pensa che il femminismo altro non sia che una grande cospirazione per colpire il sesso maschile. «Il femminismo è una malattia mentale. Un male della società. Abbasso le odiatrici di uomini. Abbasso la misandria». Queste sono le parole di Bae In-kyu, il leader del gruppo “Uomo in Solidarietà”, uno dei vari movimenti antifemministi nati di recente indel Sud. Perché gli uomini odiano le donnedel Sud Ladel Sud è ancora oggi un paese profondamente legato al patriarcato, anche a causa del retaggio delle tradizioni culturali. Nonostante le battaglie di tante donnene ...