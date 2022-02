Emma Marrone, il vestito fa vedere tutto: “Ho onorato il mio lavoro” (Di domenica 6 febbraio 2022) Emma Marrone, look da urlo per il bilancio sanremese. “Ho onorato il mio lavoro. Mai divertita così” Si è conclusa da poche ore la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 6 febbraio 2022), look da urlo per il bilancio sanremese. “Hoil mio. Mai divertita così” Si è conclusa da poche ore la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - Agenzia_Ansa : A Sanremo22, per i bookmaker, i favoriti sono Elisa e Mahmood con Blanco. Ci sono poi Emma Marrone, La Rappresentan… - _the_jackal : Di cosa parlava la canzone di Emma Marrone? #Sanremo2022 - w0nderouskk : RT @arznbshp: semplicemente il potere della f pesantissima di Emma Marrone - Sport_Fair : #FernandoAlonso fan di Emma Marrone A #sanremo22 dà anche un passaggio in auto a #francescamichielin -