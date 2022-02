Chi sono i figli di Amadeus, Josè Alberto e Alice (Di domenica 6 febbraio 2022) Scopriamo chi sono Josè Alberto e Alice, i figli di Amadeus: il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per tre anni di seguito (2020-2022). Amadeus, il celeberrimo conduttore di Sanremo 2022, ha due figli: la primogenita, Alice, nata nel 1997 dal matrimonio con la sua prima moglie, Marisa Di Martino; e José Alberto, classe 2009, frutto delle sue seconde nozze con Giovanna Civitillo. José Alberto, una delle vere e proprie star dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, prima di quest'anno ha vissuto la sua vita intera lontano dai riflettori e per questo motivo non sappiamo niente sul suo conto: Amadeus e la moglie Giovanna hanno sempre cercato di proteggere la sua ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 febbraio 2022) Scopriamo chi, idi: il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per tre anni di seguito (2020-2022)., il celeberrimo conduttore di Sanremo 2022, ha due: la primogenita,, nata nel 1997 dal matrimonio con la sua prima moglie, Marisa Di Martino; e José, classe 2009, frutto delle sue seconde nozze con Giovanna Civitillo. José, una delle vere e proprie star dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, prima di quest'anno ha vissuto la sua vita intera lontano dai riflettori e per questo motivo non sappiamo niente sul suo conto:e la moglie Giovanna hanno sempre cercato di proteggere la sua ...

