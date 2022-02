Chi è Blanco? Età, fidanzata, canzoni e Instagram (Di domenica 6 febbraio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Blanco, dall’età, alla vita privata, alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram. Chi è Blanco Nome e Cognome: Riccardo FabbriconiNome d’arte: BlancoData di nascita: 10 febbraio 2003Luogo di Nascita: Calvagese della Riviera (provincia di Brescia)Età: 18 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: cantantefidanzata: è fidanzato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 6 febbraio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su, dall’età, alla vita privata, alla, a dove poterlo seguire sui social e su. Chi èNome e Cognome: Riccardo FabbriconiNome d’arte:Data di nascita: 10 febbraio 2003Luogo di Nascita: Calvagese della Riviera (provincia di Brescia)Età: 18 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: cantante: è fidanzato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

_the_jackal : Vincono Mahmood e Blanco. E chi se lo aspettava? #Sanremo2022 - RadioItalia : La Classifica finale di #sanremo2022! Si contendono il primo posto: Elisa, Gianni Morandi, Mahmood e Blanco! Chi v… - rtl1025 : +++ In finalissima vanno Mahmood & Blanco, Elisa e Gianni Morandi (in ordine sparso) +++ Chi volete che vinca?… - Mave_Rick32 : Mahmood e Blanco all’Eurovision saranno un flop totale. Purtroppo il livello di questo sanremo è stato incredibilme… - linaswag_ : vabbè si tweet di gente che mi dispiace x chi non ascoltava blanco prima di sanremo ma la domanda è CHI non lo ascoltava prima di sanremo -