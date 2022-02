Centrodestra: Meloni, 'partito Repubblicano non mi riguarda' (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Il progetto di partito Repubblicano "non mi riguarda. Anche se faccio presente che non mi sembra i Repubblicani siano alleati di governo con i democratici. Sono scelte che fanno gli altri, le rispetto. Le guardo con interesse". Ad affermarlo è la leader Fdi Giorgia Meloni, ospite su La7 a 'Non e' l'Arena'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Il progetto di"non mi. Anche se faccio presente che non mi sembra i Repubblicani siano alleati di governo con i democratici. Sono scelte che fanno gli altri, le rispetto. Le guardo con interesse". Ad affermarlo è la leader Fdi Giorgia, ospite su La7 a 'Non e' l'Arena'.

