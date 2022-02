Centrodestra: Lollobrigida, 'non sparisce con un annuncio in tv' (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Il Centrodestra non sparisce perché qualcuno lo annuncia in tv o perché in Parlamento partiti diversi tra loro si alleano. Per Fratelli d'Italia è impossibile fare accordi con la sinistra”. Lo ha detto intervenendo ad Agenda su Sky Tg24 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Ilnonperché qualcuno lo annuncia in tv o perché in Parlamento partiti diversi tra loro si alleano. Per Fratelli d'Italia è impossibile fare accordi con la sinistra”. Lo ha detto intervenendo ad Agenda su Sky Tg24 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco

