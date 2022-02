Brutte notizie per la Sampdoria: l’attaccante esce in lacrime! (Di domenica 6 febbraio 2022) Al minuto 34 della sfida tra Sampdoria e Sassuolo, l’attaccante doriano Manolo Gabbiadini è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Ancora nessuna notizia ufficiale ma al momento della sostituzione il giocatore sembrava essere piuttosto dolorante. Sampdoria Gabbiadini InfortunioNon certamente una buona notizia per Marco Giampaolo che ora dovrà far fronte anche a quetsa nuova difficoltà nella sua nuova avventura a Genova. Al suo posto è entrato il nuovo acquisto Vladyslav Supryaha il quale, dunque, ha fatto il suo debutto in Serie A all’età di 21 anni. Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) Al minuto 34 della sfida trae Sassuolo,doriano Manolo Gabbiadini è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Ancora nessuna notizia ufficiale ma al momento della sostituzione il giocatore sembrava essere piuttosto dolorante.Gabbiadini InfortunioNon certamente una buona notizia per Marco Giampaolo che ora dovrà far fronte anche a quetsa nuova difficoltà nella sua nuova avventura a Genova. Al suo posto è entrato il nuovo acquisto Vladyslav Supryaha il quale, dunque, ha fatto il suo debutto in Serie A all’età di 21 anni.

