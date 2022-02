ATP Dubai 2022, minaccia terroristica nel Paese: si teme per i tennisti (Di domenica 6 febbraio 2022) La scadenza è la seguente: il 21 febbraio. Negli Emirati Arabi Uniti è in programma l’ATP Dubai 500, torneo nel quale sono iscritti tennisti di altissimo livello, come il n.1 del mondo Novak Djokovic e anche l’azzurro Jannik Sinner, che l’anno scorso raggiunse i quarti di finale. Tuttavia, l’ATP è seriamente preoccupate per la sicurezza dei giocatori dal momento che nel territorio degli Emirati vi sono state numerose minacce di attacchi da parte delle forze ribelli yemenite. L’obiettivo di questi movimenti eversivi è quello di colpire ad esempio l’Expo di Dubai e pertanto i gestori del massimo circuito internazionale stanno seguendo la vicenda con grande attenzione. “Gli Emirati Arabi Uniti rimangono impegnati ad ospitare grandi eventi sportivi internazionali, come il Dubai Desert Classic, un torneo di golf che si è ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) La scadenza è la seguente: il 21 febbraio. Negli Emirati Arabi Uniti è in programma l’ATP500, torneo nel quale sono iscrittidi altissimo livello, come il n.1 del mondo Novak Djokovic e anche l’azzurro Jannik Sinner, che l’anno scorso raggiunse i quarti di finale. Tuttavia, l’ATP è seriamente preoccupate per la sicurezza dei giocatori dal momento che nel territorio degli Emirati vi sono state numerose minacce di attacchi da parte delle forze ribelli yemenite. L’obiettivo di questi movimenti eversivi è quello di colpire ad esempio l’Expo die pertanto i gestori del massimo circuito internazionale stanno seguendo la vicenda con grande attenzione. “Gli Emirati Arabi Uniti rimangono impegnati ad ospitare grandi eventi sportivi internazionali, come ilDesert Classic, un torneo di golf che si è ...

