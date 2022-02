Ucraina, iniziato il trasferimento di truppe Usa in Polonia (Di sabato 5 febbraio 2022) Cominciano ad arrivare in Polonia, le truppe di rinforzo statunitensi inviate per arginare i rischi delle tensioni tra Russia e Ucraina, ha detto un portavoce dell’esercito polacco. Secondo la ricostruzione fornita, “Sono arrivati i primi soldati all’aeroporto di Jesionka” (nel Sud-Est del paese), come ha riferito il maggiore Przemyslaw Lipczynski. L’ufficiale ha anche aggiunto che presto arriverà anche la maggior parte di un grosso contingente americano, composto complessivamente dal 1.700 uomini. La tensione nell’area è crescente e preoccupa tutta Europa: lunedì il presidente francese Emmanuel Macron volerà a Mosca per incontrare Vladimir Putin. In evidenza: immagine di un carrarmato ucraino foto Ansa Leggi anche: Ucraina, telefonata tra Di Maio e Stoltenberg (Nato): «Dialoghiamo con Mosca» Il piano ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Cominciano ad arrivare in, ledi rinforzo statunitensi inviate per arginare i rischi delle tensioni tra Russia e, ha detto un portavoce dell’esercito polacco. Secondo la ricostruzione fornita, “Sono arrivati i primi soldati all’aeroporto di Jesionka” (nel Sud-Est del paese), come ha riferito il maggiore Przemyslaw Lipczynski. L’ufficiale ha anche aggiunto che presto arriverà anche la maggior parte di un grosso contingente americano, composto complessivamente dal 1.700 uomini. La tensione nell’area è crescente e preoccupa tutta Europa: lunedì il presidente francese Emmanuel Macron volerà a Mosca per incontrare Vladimir Putin. In evidenza: immagine di un carrarmato ucraino foto Ansa Leggi anche:, telefonata tra Di Maio e Stoltenberg (Nato): «Dialoghiamo con Mosca» Il piano ...

