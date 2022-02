Tarquinia, Alberto Riglietti nuovo assessore alla Sanità, Servizi Sociali e Disabilità (Di sabato 5 febbraio 2022) Tarquinia – Si è definito in queste ore l’ingresso in Giunta del consigliere Alberto Riglietti, pronto ad essere delegato dal Sindaco Giulivi a diventare assessore. Mentre gli uffici sono a lavoro per la pubblicazione del decreto di nomina l’Amministrazione annuncia ufficialmente il nuovo componente. Il medico, consigliere di Fratelli D’Italia, in questo ultimo anno ha dimostrato più volte vicinanza all’Amministrazione comunale condividendo soprattutto le scelte dell’amministrazione sulla gestione dell’emergenza covid-19. E’ quindi di nuovo ricomposta una giunta a 5, in cui all’assessore Sabino Alberto Riglietti verranno delegate le seguenti materie: Sanità – Servizi Sociali – ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 5 febbraio 2022)– Si è definito in queste ore l’ingresso in Giunta del consigliere, pronto ad essere delegato dal Sindaco Giulivi a diventare. Mentre gli uffici sono a lavoro per la pubblicazione del decreto di nomina l’Amministrazione annuncia ufficialmente ilcomponente. Il medico, consigliere di Fratelli D’Italia, in questo ultimo anno ha dimostrato più volte vicinanza all’Amministrazione comunale condividendo soprattutto le scelte dell’amministrazione sulla gestione dell’emergenza covid-19. E’ quindi diricomposta una giunta a 5, in cui all’Sabinoverranno delegate le seguenti materie:– ...

100cellae : Tarquinia. Fratelli d’Italia entra in maggioranza con il neo Assessore Alberto Riglietti - FratellidItalia : RT @fdiviterbo: Tarquinia, Alberto Riglietti entra in giunta: è il nuovo assessore nominato da Giulivi. - Terzobinarioit : Alberto Riglietti, consigliere FdI, diventa assessore nella giunta di Tarquinia - Terzo Binario News… - fdiviterbo : Tarquinia, Alberto Riglietti entra in giunta: è il nuovo assessore nominato da Giulivi. - Etrurianews : Con l' ingresso in giunta del consigliere di Fratelli d' Italia entra in consiglio Valentina Paterna TARQUINIA - Si… -