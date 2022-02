Scuola, nuove regole da lunedì: sono retroattive? Ecco cosa avverrà con la Dad (e le scelte dei presidi) (Di sabato 5 febbraio 2022) Da lunedì 7 febbraio partono le nuove regole anti-Covid nella Scuola. La novità più rilevante stabilisce che gli alunni vaccinati non andranno più in Dad, cioè... Leggi su ilmattino (Di sabato 5 febbraio 2022) Da7 febbraio partono leanti-Covid nella. La novità più rilevante stabilisce che gli alunni vaccinati non andranno più in Dad, cioè...

Advertising

elenabonetti : Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I… - MediasetTgcom24 : Scuola, la Lega non vota nuove norme: 'Discriminano non vaccinati' #scuola - Agenzia_Ansa : Ok del Cts alla quarantena dimezzata da 10 a 5 giorni per gli studenti contatto stretto di un positivo ma non vacci… - JoNickGiusy : RT @DevitaEli: @LuigiGallo15 @LaCastelliM5s Grazie da parte degli #idoneiSTEM un tag che racchiude tantissimi docenti preparati e pronti a… - marin_cdm : RT @mm_nurita: Ieri ero in macchina che sentivo sto tizio...spiegava tutte le nuove regole per la scuola...non potevo contenere la rabbia!… -