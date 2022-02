Sanremo, Elisa: Ho già vinto, andato tutto così bene fino a qui (Di domenica 6 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

SanremoRai : Negli occhi un filtro che colora la vita, la stessa che prima sembrava grigia. Tutto questo da quando la tua ombra… - fanpage : #elisa e #elenadamario come due farfalle a Sanremo ??#sanremo2022 #ilmiosanremo - rtl1025 : ?? #Elisa, in gara a #Sanremo2022 con 'O forse sei tu', stasera si esibisce con Elena D'Amario in #WhatAFeeling di… - cri51096 : RT @SanremoRai: Negli occhi un filtro che colora la vita, la stessa che prima sembrava grigia. Tutto questo da quando la tua ombra è accant… - GianfrancoDiBar : RT @fanpage: #Sanremo22 di bianco vestita arriva Elisa: riuscirà a scavalcare Gianni Morandi e Mahmood&Blanco? -