Salto con gli sci | programma Olimpiadi 6 febbraio | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 5 febbraio 2022) Domani, domenica 6, a Zhangjiakou si svolgerà la competizione individuale maschile su trampolino piccolo dicon gli sci valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Per gli uomini delspeciale si tratta del primo evento da medaglia di questa rassegna a cinque cerchi, mentre domenica ci sarà spazio per laa squadre miste. Aumenta l’attesa dunque per capire chi succederà nell’albo d’oro al tedesco Andreas Wellinger, medaglia d’oro a Pyeongchang 2018 in questo format. Sulla carta i grandi favoriti per il titolo dovrebbero essere il giapponese Ryoyu Kobayashi, i tedeschi Karl Geiger e Markus Eisenbichler, il polacco Kamil Stoch ed i norvegesi Marius Lindvik e Halvor Egner Granerud. Su Normal Hill però i distacchi sono spesso molto ravvicinati ed è quindi difficile fare la differenza, ...

L'azzurro Giovanni Bresadola ha superato le qualificazioni alla gara olimpica individuale maschile di salto con gli sci a Zhangjiakou. Sul trampolino cinese HS106 il 20enne trentino, appartenente al Centro Sportivo Esercito, ha concluso la fase di taglio con il 21/o posto con 91.8 punti.