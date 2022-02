Ryan, il bimbo caduto nel pozzo è stato estratto: il comunicato ufficiale (Di sabato 5 febbraio 2022) Rayan, il bambino di cinque anni caduto in un pozzo in Marocco e rimasto bloccato a più di 30 metri di profondità, è stato estratto dopo ore di lavoro da parte dei soccorritori: ma purtroppo è deceduto. Dopo il salvataggio e la corsa in ospedale su un elicottero, le autorità hanno dato la notizia del decesso. Il piccolo era precipitato in un pozzo nel piccolo centro di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del Marocco. Ryan stava giocando nei campi vicino a casa mentre il papà lo teneva d’occhio: improvvisamente l'uomo ha visto cadere il figlio nel pozzo ormai asciutto che proprio lui, contadino, aveva coperto con legna e plastica. Il bambino ha fatto un volo di 32 metri scivolando tra pareti strette venti centimetri che in qualche modo hanno rallentato la ... Leggi su howtodofor (Di sabato 5 febbraio 2022) Rayan, il bambino di cinque anniin unin Marocco e rimasto bloccato a più di 30 metri di profondità, èdopo ore di lavoro da parte dei soccorritori: ma purtroppo è deceduto. Dopo il salvataggio e la corsa in ospedale su un elicottero, le autorità hanno dato la notizia del decesso. Il piccolo era precipitato in unnel piccolo centro di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del Marocco.stava giocando nei campi vicino a casa mentre il papà lo teneva d’occhio: improvvisamente l'uomo ha visto cadere il figlio nelormai asciutto che proprio lui, contadino, aveva coperto con legna e plastica. Il bambino ha fatto un volo di 32 metri scivolando tra pareti strette venti centimetri che in qualche modo hanno rallentato la ...

Agenzia_Ansa : In Marocco è entrata nella fase più delicata l'operazione per salvare il piccolo Ryan, il bimbo di 5 anni bloccato… - myrtamerlino : Una notizia terribile: il piccolo #Ryan non ce l'ha fatta nonostante l'impegno dei soccorritori. 100 ore in un pozz… - Agenzia_Ansa : Marocco, bimbo di 5 anni è in fondo a un pozzo da 40 ore, come Alfredino. Si trova a 60 metri di profondità. Tutti… - laGreta_ : RT @ildelfinogiulio: Uno squarcio nel cielo: Ryan è libero. Un ritorno agli inferi: il bimbo non è riuscito a sopravvivere. Il mio mondo av… - juv3ntin0vero : RT @RobertoRenga: Hanno giocato, inventando notizie e foto, con un bimbo, con tutti noi, con chi sperava di aver cancellato Vermicino. Ryan… -