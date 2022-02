Qualificazioni Atp Rotterdam 2022 | subito fuori Caruso e Cobolli

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) Eliminati al primo turno del tabellone di qualificazione dell’Atp 500 disia Salvatoreche Flavio. Il tennista siciliano, testa di serie numero 8, si è arreso alla wild card Van Rijthoven. Nonostante tra i due ci siano circa 100 posizioni di differenza nel ranking, la superficie favoriva l’olandese, che ha rispettato il pronostico della vigilia e si è imposto per 6-4 7-6. Non mancano tuttavia i rimpianti per, che in entrambi i set si è trovato avanti di un break e nel secondo ha anche mancato un set point. A prevalere, però, dopo 1h48?, è stato Van Rijthoven. Sconfitta anche per, il quale ha ceduto il passo allo spagnolo Zapata Miralles. Sulla carta l’incontro si preannunciava equilibrato, ma il giovane tennista romano non è riuscito a mettere i bastoni tra le ...