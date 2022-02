Netflix, ora è possibile rimuovere film e serie dalla lista "Continua a guardare" (Di sabato 5 febbraio 2022) Vi danno fastidio tutti quei titoli che mai finirete di vedere nella vostra lista Netflix dei 'Continua a guardare'? Tranquilli, ora è possibile rimuoverli. La piattaforma di streaming Netflix ha inaugurato una nuova e tanto attesa funzione: quella di eliminare film e serie tv dalla lista dei "Continua a guardare". A segnalarlo è Collider, che porta la nostra attenzione su una feature che da tempo gli abbonati Netflix attendevano. Adesso è infatti possibile sfoltire l'elenco dei film e delle serie tv che per un motivo o per un altro avevano attirato la nostra attenzione, ma non erano stati in grado di mantenerla, o che ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 febbraio 2022) Vi danno fastidio tutti quei titoli che mai finirete di vedere nella vostradei ''? Tranquilli, ora èrimuoverli. La piattaforma di streamingha inaugurato una nuova e tanto attesa funzione: quella di eliminaretvdei "". A segnalarlo è Collider, che porta la nostra attenzione su una feature che da tempo gli abbonatiattendevano. Adesso è infattisfoltire l'elenco deie delletv che per un motivo o per un altro avevano attirato la nostra attenzione, ma non erano stati in grado di mantenerla, o che ...

