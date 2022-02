MotoGP, Bagnaia: "Bastianini più veloce? Non guardo la classifica" - News (Di sabato 5 febbraio 2022) In molti lo indicano come il favorito della stagione 2022, Pecco Bagnaia torna in pista conscio delle "nuove" aspettattive che addetti ai lavori e tifosi nutrono dopo il dominio mostrato nelle ultime ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 5 febbraio 2022) In molti lo indicano come il favorito della stagione 2022, Peccotorna in pista conscio delle "nuove" aspettattive che addetti ai lavori e tifosi nutrono dopo il dominio mostrato nelle ultime ...

Advertising

MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Bagnaia 19° nei test di Sepang: 'Ducati da capire, non ho cercato i tempi' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP https:… - SkySportMotoGP : MotoGP, Bagnaia 19° nei test di Sepang: 'Ducati da capire, non ho cercato i tempi' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - andreastoolbox : MotoGP, Bagnaia 19° nei test di Sepang: 'Ducati da capire, non ho cercato i tempi'. VIDEO | Sky Sport - motosprint : #SepangTest #MotoGP, #Bagnaia: 'Con la vecchia #Ducati saremmo sicuramente andati più forte' ? - sportli26181512 : MotoGP, Ducati dietro nei test di Sepang, Bagnaia: 'Tutto ok, non ho cercato i tempi': Il 19° tempo di Bagnaia e il… -