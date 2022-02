Matilde Siracusano | ' La legge elettorale è un dibattito aperto Ci sono questioni più importanti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Matilde Siracusano

Gazzetta del Sud

A Catanzaro era presente anche la deputata messineseper seguire la conferenza stampa del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sui primi 100 giorni di mandato. Un appuntamento che segue quello, recente, della ...... la presidente della Commissione Ambiente Alessandra Gallone , le parlamentari siciliane Urania Papateu e. I Sindaci hanno esposto problematiche legate all'istruttoria per il ...ma anche sulle amministrativa a Messina A Catanzaro era presente anche la deputata messinese Matilde Siracusano per seguire la conferenza stampa del presidente della Regione Calabria, Roberto ...Torna alle 20,30 su Rtp il talk Scirocco condotto da Emilio Pintaldi. Si parlerà del futuro di Messina nel "dopo De Luca" e di pandemia. In studio, nella prima parte della trasmissione, la vicesindaca ...