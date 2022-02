Mahmood salta la finale dopo il malore? Decisione definitiva (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood preoccupa i fan a causa di un malore: come sta adesso? Arriva la Decisione definitiva sulla sua partecipazione alla finalissima di Sanremo. La preoccupazione è tanta per l’artista italo-egiziano in gara con Blanco. Mahmood nella serata di ieri ha avuto un malore e in tanti si chiedono se prenderà parte alla serata finale del L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 febbraio 2022)preoccupa i fan a causa di un: come sta adesso? Arriva lasulla sua partecipazione alla finalissima di Sanremo. La preoccupazione è tanta per l’artista italo-egiziano in gara con Blanco.nella serata di ieri ha avuto une in tanti si chiedono se prenderà parte alla seratadel L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

plumingdales : RT @camillaparkerrr: Gianni Morandi fresco e pieno di energia in tutte le interviste salta sul palco fino alle 2 del mattino e poi ci sono… - camillaparkerrr : Gianni Morandi fresco e pieno di energia in tutte le interviste salta sul palco fino alle 2 del mattino e poi ci so… - mood__ring : mahmood salta sul palco, sono bonus per il #fantasanremo2022 @FantaSanremo ???????? - gaia__carlini : RT @elenope_nope: Non ho Mahmood e Blanco nella squadra del #Fantasanremo (non mi ci fate pensare) ma potrebbero tentare il bonus Tamberi s… - elenope_nope : Non ho Mahmood e Blanco nella squadra del #Fantasanremo (non mi ci fate pensare) ma potrebbero tentare il bonus Tam… -