M5s | Di Maio lascia comitato di garanzia | crisi aperta

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb – Luigi Diildidel M5s, ora è ufficiale, come riportato anche da Tgcom24. Di, addio aldiLe dimissioni di Didaldivengono comunicate tramite una lettera inviata al presidente del Movimento Giuseppe Conte e a Beppe Grillo. Il testo, in un passaggio, cita così: “Ho preso questa decisione perché voglio continuare a dare il mio contributo, portando avanti idee e proposte. Voglio continuare a fare in modo che si generi un dibattito positivo e franco nella nostra comunità. Un confronto che ci permetta davvero di rilanciare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle”. Poi aggiunge: “Se rimaniamo uniti, con le idee di tutti, torneremo a ...