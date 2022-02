LIVE – Pechino 2022, salto con gli sci femminile gara individuale (DIRETTA) (Di sabato 5 febbraio 2022) La DIRETTA scritta della gara individuale di salto con gli sci femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022, in programma sabato 5 febbraio. Unico evento individuale per le saltatrici a questi Giochi, visto che le atlete si misureranno solo sul normal hill, il trampolino più piccolo. Una sola italiana in gara, si tratta di Jessica Malsiner. Dopo gli ultimi salti di allenamento, si inizierà a fare sul serio dalle ore 11:45 italiane con il turno di qualificazione, poi il turno finale alle ore 12:35 che assegnerà le medaglie. Sportface vi racconterà la gara in tempo reale con la DIRETTA scritta che non vi farà perdere davvero nulla. Pechino 2022, PROGRAMMA SABATO 5 ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Lascritta delladicon gli scialle Olimpiadi di, in programma sabato 5 febbraio. Unico eventoper le saltatrici a questi Giochi, visto che le atlete si misureranno solo sul normal hill, il trampolino più piccolo. Una sola italiana in, si tratta di Jessica Malsiner. Dopo gli ultimi salti di allenamento, si inizierà a fare sul serio dalle ore 11:45 italiane con il turno di qualificazione, poi il turno finale alle ore 12:35 che assegnerà le medaglie. Sportface vi racconterà lain tempo reale con lascritta che non vi farà perdere davvero nulla., PROGRAMMA SABATO 5 ...

Advertising

Eurosport_IT : A Pechino si inizia a fare sul serio! ???????? Scopri tutto il programma: - ilcirotano : LIVE Pechino 2022: biathlon, l'Italia chiude al 9° posto. Alle 12 la Fontana - - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Bormolini perde tanto, Russia in testa - News24_it : LIVE Pechino 2022: biathlon, l'Italia chiude al 9° posto. alle 12 la Fontana - La Gazzetta dello Sport - SaCe86 : LIVE #Pechino2022: Lollobrigida in pista nei 3000, Wierer 2ª a metà gara -