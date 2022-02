LIVE Italia-Australia 7-3 curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: quinta vittoria consecutiva per gli azzurri (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Australia VIDEO HIGHLIGHTS Italia-Australia Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 08.41: Appuntamento ora alle 13.05 per la sfida con la Gran Bretagna. Può essere un incontro storico per gli azzurri, che in caso di vittoria vedrebbero aprirsi le porte di una storica semifinale. 08.40: quinta vittoria consecutiva PER L’Italia! Amos Mosaner e Stefania Constantini sognano sempre di più la semifinale. 08.39: FINISCE QUI! L’Italia VINCE 7-3! L’ottavo e ultimo end è stato annullato dopo l’errore di Hewitt. 08.38: HEWITT SBAGLIA LA BOCCIATA! Non ci sono più possibilità per i ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DIVIDEO HIGHLIGHTSChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 08.41: Appuntamento ora alle 13.05 per la sfida con la Gran Bretagna. Può essere un incontro storico per gli, che in caso divedrebbero aprirsi le porte di una storica semifinale. 08.40:PER L’! Amos Mosaner e Stefania Constantini sognano sempre di più la semifinale. 08.39: FINISCE QUI! L’VINCE 7-3! L’ottavo e ultimo end è stato annullato dopo l’errore di Hewitt. 08.38: HEWITT SBAGLIA LA BOCCIATA! Non ci sono più possibilità per i ...

Advertising

fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - fanpage : Il centrodestra ha deciso: domani Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre componenti voteranno Maria Elisa… - sportface2016 : ?? #Live #speedskating #pattinaggiovelocita - 3000m donne Tutto pronto al National Speed Skating Oval per i 3000m… - SkySport : Pechino 2022, oggi si assegnano le prime medaglie: news e risultati LIVE #SkySport #Pechino2022 #Italia -