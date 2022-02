Ligue 1 | colpo salvezza per il St Etienne LIVE | Monaco-Lione 2-0

(Di sabato 5 febbraio 2022) SI torna in campo in Francia per la 23esima giornata di campionato. Due sole gare in programma in questo sabato: alle 17 Saint-Montpellier:...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue colpo

Calciomercato.com

In 25 partite stagionali, 22 in1 e 3 in Coppa di Francia, Fofana ha realizzato ben otto centri. Numeri davvero importanti per un calciatore che gioca non certo in posizione avanzata. E' ...Successo dell'Once Caldas in Colombia,esterno del Western United in A - League Il programma ... Tirana 13:45 Teuta - Partizani 16:45 Tirana - Skenderbeu 16:45 ALGERIA1 Belouizdad - Tlemcen ...Fofana sta migliorando anche sotto il profilo realizzativo. L’anno scorso ha chiuso con sole due reti e quattro assist in 30 match di Ligue 1. Quest’anno i numeri sono decisamente cambiati: l’ex ...Nel recupero della quattordicesima giornata di Ligue 1, il Lione batte 2-1 il Marsiglia. In un Parc OL a porte chiuse, la formazione di Bosz si impone in rimonta: Guendouzi, di testa al 10', porta ...