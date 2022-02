La principessa Mary di Danimarca festeggia i suoi 50 anni con meravigliosi scatti

Leggi su velvetmag

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il 5 febbraio è un giorno importante per la monarchia danese, che celebra i 50delladi. Per l’occasione la reale ha pubblicato dei nuovi ritratti speciali, in cui appare al fianco del principe ereditario Frederik VIII. Abiti scintillanti e regali perre una tappa importante, i cuimenti in piena regola sono stati rimandati a causa della pandemia da Covid-19. Le nuove foto delladiperre il 50esimo compleanno Amatissima dai danesi – e non solo – ladiè pronta are il suo 50esimo compleanno con una festa privata in famiglia. I ...