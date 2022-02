Inter-Milan, Pioli: “Soddisfatto del risultato e della partita” (Di sabato 5 febbraio 2022) Stefano Pioli nel post partita di Inter-Milan, match della ventiquattresima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore del Milan Stefano Pioli, al termine del match vinto per 2 a 1 contro l’Inter, e valevole per la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Ho riso rivedendo la mia corsa, non sono più bello da vedere. Tanta felicità per la vittoria ottenuta contro una squadra forte, ho giocatori che vanno oltre il loro spirito e non mollano mai. Questa è una vittoria che ci deve dare soddisfazione, abbiamo gli stessi punti della scorsa stagione. C’è tanto da fare”. Cosa ha detto ai suoi uomini dopo la ... Leggi su intermagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Stefanonel postdi, matchventiquattresima giornataSerie A 21/22 L’allenatore delStefano, al termine del match vinto per 2 a 1 contro l’, e valevole per la quinta giornata del girone di ritornoSerie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Ho riso rivedendo la mia corsa, non sono più bello da vedere. Tanta felicità per la vittoria ottenuta contro una squadra forte, ho giocatori che vanno oltre il loro spirito e non mollano mai. Questa è una vittoria che ci deve dare soddisfazione, abbiamo gli stessi puntiscorsa stagione. C’è tanto da fare”. Cosa ha detto ai suoi uomini dopo la ...

Advertising

lapoelkann_ : Inter-Milan di domani alle 18 sarà preceduta da bellissima iniziativa da parte dei tifosi rossoneri che distribuira… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - AntoVitiello : ??? #Giroud fa impazzire l'Inter con una doppietta in tre minuti. Il #Milan vince il derby e riapre la corsa al prim… - DenverCartoons : RT @gippu1: Il #Milan ha vinto solo due degli ultimi 12 derby di campionato: entrambi per 2-1, entrambi in casa Inter, entrambi di sabato a… - EduRossoneri : RT @MilanEye: FT: Inter 1-2 Milan MILANO È ROSSONEROOOOOO -