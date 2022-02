Inter-Milan 1-0 LIVE | iniziata la ripresa | tocca a Messias

(Di sabato 5 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Cross dalla destra di Calabria, deviazione di Perisic che a momenti sorprende Handanovic. 5? Come prevedibile, Kessie gioca quasi a uomo su Brozovic. 8? Handanovic si complica la vita con un controllo imperfetto, deve rinviare in fretta e furia per evitare la pressione di Giroud. 10? Cross dalla sinistra di Perisic sul secondo palo, Dumfries va in cielo, sovrasta Theo Hernandez ed incorna ...

AGI - Terminato il primo tempo a San Siro con l'in vantaggio sulper 1 - 0. Fin qui il derby lo decide il gol realizzato da Perisic al 38' sul corner di Calhanoglu. Vantaggio meritato per la squadra di Simone Inzaghi, sicuramente piu' ... 46' Fischio di Guida, inizia la ripresa. Primo pallone del secondo tempo per l'Inter. - Cambio per il Milan all'intervallo: esce Saelemaekers, entra Messias.