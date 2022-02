Inter | a Inzaghi piace Saliva | ma occhio alla concorrenza di Real Madrid e Milan

Advertising

L'con Gosens, esterno che serviva, e Caicedo, uomo di. Il Milan in questa fase non può fare pazzie e si affida alle idee dei dirigenti, che ultimamente sono state vincenti. Maldini ha ...Bologna, 5 febbraio 2022 " Dopo una settimana di sosta, la Serie A è pronta a rimettere piede in campo per la 24° giornata. Un match spicca su tutti, il derby di San Siro trae Milan ,contro Pioli. Una delle due lascerà punti per strada quindi, ad approfittarne potrebbe essere il Napoli che sarà impegnato in trasferta a Venezia . Di seguito le probabili ...INZAGHI – «Inzaghi ha dimostrato di sapersi adattare alle ... diverso da quello con cui Conte pure era arrivato allo scudetto. Alla Lazio prima e all’Inter oggi, Simone ha capito dove mettere mano ...Ecco come Inzaghi e Pioli potrebbero schierare le loro squadre in partenza. L’Inter, prima in classifica con 53 punti e una gara da recuperare (16 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta), in campionato è in ...