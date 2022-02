Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni puntate 7-11 febbraio (Di sabato 5 febbraio 2022) Lunedì 7 febbraio inizierà un’altra settimana caratterizzata da nuovi episodi della soap Il Paradiso delle Signore 6 ricchi di colpi di scena: scopriamo cosa succederà Paradiso delle Signore 6 (Screenshot)Il Paradiso delle Signore è un amatissima fiction che va in oda dal lunedì al venerdì su Rai Uno dalle 15.55. Vediamo cosa accadrà nelle prossime puntate che andranno in onda dal 7 febbraio all’11 febbraio 2022. Veronica scoprirà che è stata proprio Gemma a far recapitare quella lettera minacciosa a Gloria. Per tale motivo decide di affrontare la figlia, che però le rivela di aver compiuto tale gesto per proteggere la loro famiglia. Sandro, invece, ... Leggi su vesuvius (Di sabato 5 febbraio 2022) Lunedì 7inizierà un’altra settimana caratterizzata da nuovi episodi della soap Il6 ricchi di colpi di scena: scopriamo cosa succederà6 (Screenshot)Ilè un amatissima fiction che va in oda dal lunedì al venerdì su Rai Uno dalle 15.55. Vediamo cosa accadrà nelle prossimeche andranno in onda dal 7all’112022. Veronica scoprirà che è stata proprio Gemma a far recapitare quella lettera minacciosa a Gloria. Per tale motivo decide di affrontare la figlia, che però le rivela di aver compiuto tale gesto per proteggere la loro famiglia. Sandro, invece, ...

Advertising

SimonMa91721979 : @Fert_86 ...se devo dirla tutta qui non è il paradiso ma all'inferno delle verità io mento col sorriso...?????? - chiarabarbagli : RT @LaRobiErre: Seduta in pozzetto al sole, un pezzo di focaccia e una birra, lei che rolla e beccheggia piano, i rumori familiari delle ci… - PasqualeMarro : #ilparadisodellesignore anticipazioni, mossa disperata di Vittorio - GreenMbutterfly : @barbybpgirl Infatti Che Senso Ha Avuto? Ma chi? Come? Quando? @quartapresenza pure di sabato c'è il paradiso delle signore ??????????????? - LauraBini11 : #IlParadisoDelleSignore Ah, ma sul Paradiso Market hanno fatto pubblicare le foto delle Veneri a colori!!!!!!!!??????… -