Femminicidio nell' Oristanese | uccide moglie dopo lite

(Di sabato 5 febbraio 2022) E' stata colpita ripetutamente con un oggetto contundente, Daniela Cadeddu, 51 anni, la vittima delavvenuto questa mattina in una abitazione di via Roma a Zeddiani, cittadina sarda. Il marito, Giorgio Meneghel, 53 anni, agricoltore, ha poi chiamato i carabinieri raccontando quello aveva appena fatto. Il delitto sarebbe avvenuto in seguito ad unatra i coniugi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Oristano che hanno bloccato l'omicida.

come inizialmente appreso: è quanto emerge dalle indagini sul drammatico avvenuto questa mattina a Zeddiani, nell'Oristanese, nei confronti della 51enne Daniela Cadeddu. Il marito, ... all'alba di oggi a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano. Un agricoltore ha ucciso la ex moglie e poi ha chiamato il 112 dicendo cosa aveva fatto. Il delitto è avvenuto in un'...