Femminicidio a Zeddiani | uccide la moglie dopo una lite | fermato

(Di sabato 5 febbraio 2022) A tre giorni da quello di Rosa Alfieri a Grumo Nevano (Napoli), un altroscuote l’Italia. A, un piccolo paese in provincia di Oristano in Sardegna, una donna, Daniela Careddu di 51 anni, è stata uccisa dal marito Giorgio Meneghel, un agricoltore di 53 anni. L’omicidio, in un’abitazione di via Roma, nel centro del paese, sarebbe avvenuto al culmine di una furiosatra i due coniugi. In seguito al, l’uomo ha chiamato i carabinieri raccontando quello che aveva fatto. Adesso si trova in caserma per essere interrogato. Com’è morta Daniela Careddu: la dinamica delIl delitto di Daniela Cadeddu, 51 anni originaria di Cabras (Oristano), è avvenuto intorno alle ore 07 di sabato 5 febbraio. I due coniugi, che si trovavano in una casa in via Roma a ...