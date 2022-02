Covid, morto il biologo no - vax Fabio Trinca: sosteneva cure alternative bocciate dalla scienza (Di sabato 5 febbraio 2022) No - vax che muoio per il Covid che hanno a lungo negato o sottovalutato il virus Colpito da una polmonite bilaterale causata dal Covid - 19, è morto il biologo no vax Franco Trinca. Noto per le sue ... Leggi su globalist (Di sabato 5 febbraio 2022) No - vax che muoio per ilche hanno a lungo negato o sottovalutato il virus Colpito da una polmonite bilaterale causata dal- 19, èilno vax Franco. Noto per le sue ...

Advertising

stanzaselvaggia : È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo,… - DavidPuente : Tutto ciò si poteva evitare - repubblica : Covid, morto Il biologo No Vax Franco Trinca - msn_italia : Morto di Covid Franco Trinca, biologo no-vax. In tv diceva: «Ecco perché contesto i vaccini» VIDEO - YleniaAcquaviti : @AlanPanassiti La narrazione dei novax (spesso nocovid). Morto con o per covid? Perché si è trascurato. Provo sempre più disgusto e pena. -