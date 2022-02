Caserta, calciatore si accascia e muore in campo: aveva 36 anni (Di domenica 6 febbraio 2022) Si è accasciato su un campo da calcio mentre si allenava ed è morto. È accaduto a Sessa Aurunca, nel Casertano: la vittima è un 36enne originario del Ghana, Assare Seare. L'atleta, hanno accertato i ... Leggi su leggo (Di domenica 6 febbraio 2022) Si èto su unda calcio mentre si allenava ed è morto. È accaduto a Sessa Aurunca, nelno: la vittima è un 36enne originario del Ghana, Assare Seare. L'atleta, hanno accertato i ...

Advertising

fabriziox23 : RT @cronaca_di_ieri: 05/02/22 Sessa Aurunca (Caserta) Muore un altro calciatore per infarto in allenamento. Si stava preparando al derby d… - luglio1972 : RT @11Giuliano: Selezione: Caserta,Assare Seare, calciatore si accascia e muore in campo a 36 anni: tragedia in provincia di Caserta. È acc… - Chini_Francesco : RT @cronaca_di_ieri: 05/02/22 Sessa Aurunca (Caserta) Muore un altro calciatore per infarto in allenamento. Si stava preparando al derby d… - Salvo15961826 : RT @ilbisa1: Caserta, il calciatore Asare Seare, 30 anni, muore in campo durante l’allenamento - battistabd : RT @ilbisa1: Caserta. Muore un altro calciatore per infarto in allenamento. Si stava preparando al derby di domani - eventiavversinews -